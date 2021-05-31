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    • Magazin
    • 31.05.2021 12:32
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    • 31.05.2021 12:32
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    Öfkesine yenilip yamaca sürüklenecek! : Ölümle yaşam arasında...

    'in sezon finali için geri sayım başladı. nda yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtırken çarşamba günü heyecan dorukta olacak. Son bölümde Ali'nin doğum günü tuttukları mekanda eski anılarını anımsayan Asya, kötü olmuştu. Onun yanına gelen Volkan ise ona yaşattıklarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Yeni bölümde Asya Günalan'ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralayacak. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesinde olacak. Fragman sonrası izleyiciler sezon finalinde yaşanacak heyecan dolu gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanında şok gelişme!

    Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 31. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Sezon finali bölümünde Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partide sürpriz bir gelişme yaşanacak. Sezon finali bölümüyle 2 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu gelişmeler herkesi şaşırtacak. Asya, Derin ve Volkan'ın geçmişte yaşadığı olaylarla tek tek yüzleştiği bölümde neler olacağı heyecanla beklenmeye başlandı. İşte Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    SEZON FİNALİNDE YAŞANACAKLAR

    Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

    Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

    DERİN HADDİNİ AŞIYOR

    Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor.

        Ali'nin doğum günü tuttukları mekanda eski anılarını anımsayan Asya, kötü oluyor. Onun yanına gelen Volkan ise ona yaşattıklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

        Derin, Ali'nin doğum gününe Asya Günalan'ı da çağırıyor. Böylelikle partide Asya'nın geçmişini ortaya dökerek onun canını yakmayı planlıyor ancak bu işin sonunda yanan kendisi oluyor.

        Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor.

            Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.

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            Haberler Magazin Öfkesine yenilip yamaca sürüklenecek! Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanı: Ölümle yaşam arasında...