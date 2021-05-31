Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin 31. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Sezon finali bölümünde Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partide sürpriz bir gelişme yaşanacak. Sezon finali bölümüyle 2 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu gelişmeler herkesi şaşırtacak. Asya, Derin ve Volkan'ın geçmişte yaşadığı olaylarla tek tek yüzleştiği bölümde neler olacağı heyecanla beklenmeye başlandı. İşte Sadakatsiz 31. bölüm 3. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

SEZON FİNALİNDE YAŞANACAKLAR

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.