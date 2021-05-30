Türkiye A Milli Futbol Takımı katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru:Türkiye A Milli Futbol Takımı katılmış olduğu hangi turnuvada turnuvaya ev sahipliği yapan iki ülkeyi de mağlup etmiştir?

A:1954 Fifa Dünya Kupası

B:2002 Fifa Dünya Kupası

C:2000 Avrupa Futbol Şampiyonası

D:2016 Avrupa Futbol Şampiyonası

Doğru cevap: B şıkkı 2002 Fifa Dünya Kupası