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    • Magazin
    • 30.05.2021 23:19
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    • 30.05.2021 23:20
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    Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

    Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. ATV’nin fenomen yarışması ’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından araştırılıyo. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

    Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi yazarın Yahya Kemal adlı bir biyografik eseri bulunmaktadır?

    A:Peyami Safa

    B:Atilla İlhan

    C:Yaşar Kemal

    D:Ahmet Hamdi Tanpınar

    Doğru cevap: D şıkkı Ahmet Hamdi Tanpınar

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