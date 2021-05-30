Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rifat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir diyen kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ahmed Haşim şiirden ne anlar, Nazım Hikmet şair değildir, Halit Ziya hiçbir şey değildir, Sait Faik çok şişirildi, Oktay Rifat da, Orhan Veli de cahil ve geri kimselerdir diyen kimdir?

A:Melih Cevdet Anday

B:Yahya Kemal Beyatlı

C: Ahmet Hamdi Tanpınar

D:Tevfik Fikret

Doğru cevap:B şıkkı Yahya Kemal Beyatlı