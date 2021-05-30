Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.05.2021 23:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2021 23:06
    ABONE OL

    Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner?

    Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. ATV’nin fenomen yarışması İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından araştırılıyo. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner?

    Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner? Sorusunun yanıtı İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner?

    A:Kutup Yıldızı'nın

    B:Orion Nebulası'nın

    C:Andromeda Galaksisi'nin

    D:Sagittarius A* Kara Deliği'nin

    Doğru cevap: D şıkkı Sagittarius A* Kara Deliği'nin

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tapınakçıların Mescid-i Aksa oyunu
    Haberler Magazin Ay Dünya'nın etrafında Dünya Güneş'in etrafından dönüyorken güneş hangisinin etrafında döner?