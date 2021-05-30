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    • Magazin
    • 30.05.2021 22:46
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    • 30.05.2021 22:46
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    1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

    1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? Sorusunun cevabı arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. ATV’nin fenomen yarışması ’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından araştırılıyo. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

    1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

    A: Yaşar Doğu

    B: Halil Mutlu

    C: Mustafa Dağıstanlı

    D: Naim Süleymanoğlu

    Doğru cevap: B şıkkı Halil Mutlu

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    Haberler Magazin 1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?