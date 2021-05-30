1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1996, 2000 ve 2004 yaz olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 kez üst üste altın madalya kazandıran milli halterci kimdir?

A: Yaşar Doğu

B: Halil Mutlu

C: Mustafa Dağıstanlı

D: Naim Süleymanoğlu

Doğru cevap: B şıkkı Halil Mutlu