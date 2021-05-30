Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla sorgulanır oldu. Pazar akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. İşte gündemde büyük yankı uyandıran o sorunun cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi gergedanla diğerlerinden daha uzak akrabadır?

A:Şempanze

B:Fil

C:Yunus

D:Kirpi

Doğru cevap: B şıkkı Fil