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    • Magazin
    • 29.05.2021 17:02
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    • 29.05.2021 17:39
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    Ünlü oyuncu kaza yaptı aracı tepetaklak oldu! Araçta sıkıştı kaldı işte İlker Aksum'un son sağlık durumu

    Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu , UFO filminin çekimleri için Adana'ya gitti. Zamanının çoğunu Adana'da geçiren İlker Aksum, aracı ile kaza yaptı. UFO filmi çekimleri için Adana'da olan İlker Aksum, feci bir kazaya karıştı. Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken kendi aracı ile kaza yapıp takla atan ünlü oyuncu İlker Aksum hastaneye kaldırıldı.

    Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı aracı tepetaklak oldu!

    Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı. Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

    Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi.

    Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksam, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

        Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

        Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un sıkıştığı otomobilden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk, kazayı anlattı.

        Öztürk, iş yerindeyken büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını belirterek, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık.

            Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık. Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.
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            Haberler Magazin Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı aracı tepetaklak oldu! Araçta sıkıştı kaldı işte İlker Aksum'un son sağlık durumu