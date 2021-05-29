Trajik son başka yere gidecek! Moralleri alaşağı eden ayrılık! Çukurova'da peş peşe vedalar

Yayınlandığı gün zirveleri kimseye kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta kahreden bir veda yaşandı. Bilindiği üzere yeni sezon onayı alan dizi Eylül ayında 4. sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. İstanbul'a gitmek için yola çıkan ve uçağa binen Müjgan'dan acı haber geldi. Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova diziye veda etti.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. oktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda etti.