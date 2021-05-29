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    • Magazin
    • 29.05.2021 16:32
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    • 29.05.2021 16:32
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    Tam rayına oturdu derken puzzle dağıldı! 'nda seyirciyi yıkacak veda! Sağ gösterip sol vurulacak

    Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi bu akşam sezon finali yapıyor. ve gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizide merak uyandıran gelişmeler ardı sıra yaşanıyor ve gözler veda edecek isme çevrildi. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken yapım şirketinden yapılacak açıklama için heyecan doruklara ulaştı.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı'nda seyirciyi yıkacak veda!

    Tam rayına oturdu derken puzzle dağıldı! Gönül Dağı'nda seyirciyi yıkacak veda! Sağ gösterip sol vurulacak. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi olarak dikkat çekmeyi başardı. Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndan ayrılarak başka yapımla el sıkıştığı kulislerde konuşuluyor. Henüz bu konu hakkında yayıncı kuruluş ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

    BEKLENMEDİK VEDA MI YAŞANACAK?

    Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

    Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı.

    Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken gözler yapım şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

        SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

        Gönül Dağı 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacak.

        UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

        Utku Ateş'in yeni dizi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı konuşuluyor.

        GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE ŞOK GELİŞME

        Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır.

            Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

            Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir? Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?
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            Akşener'e ufak bir hatırlatma
            Haberler Magazin Tam rayına oturdu derken puzzle dağıldı! Gönül Dağı'nda seyirciyi yıkacak veda! Sağ gösterip sol vurulacak