Kuruluş Osman yine adından söz ettirecek bir bölümle ekranlarda olacak. Bu hafta Bamsı Bey'in şehadetinin izleyicilerini gözyaşlarına boğduğu Kuruluş Osman'ın yayınlanan bölümünde Nurettin Sönmez'in vedası çok konuşuldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk sezonunda kadroya katılan ve devam serisi olan Kuruluş Osman'da da Bamsı karakteriyle rol alan Nurettin Sönmez diziye veda etti. Abdurrrahman Gazi'den sonra Bamsı Bey'in şehitlik mertebesine ulaşması sonrası gözyaşları sel oldu. Bamsı Bey'in şehadeti en çok Cerkutay'ı derinden yaraladı. Bölümün hemen ardından izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanında Osman Bey intikam için ant içtiği ve Togay'ın üzerine yürüdüğü görülüyor.

BAMSI BEY HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi.