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    • Magazin
    • 29.05.2021 13:28
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    • 29.05.2021 13:28
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    : Tesirli sancısı bam teline dokunacak! Dilemmanın izdüşümünde

    Naci'nin Safiye'nin Han yüzünden üzülmesini istemediği 'nda yaşanan gelişmelerle heyecan katlanırken Naci'nin ölüp ölmeyeceği merak konusu oluyor. Özellikle Han'a beni kaybedecek şeklinde konuşması şok etti. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek için başka bir plan kuruldu. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planladılar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde soktu. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullandı. Seyirciler nda yaşanacaklara odaklandı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Hikayesiyle izleyicisini derinden etkileyen Masumlar Apartmanı'nda can sıkacak hadise yaşanacak. Her hafta salı günleri izleyicisi tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Safiye ve Naci arasındaki konuşma heyecanı doruklara çıkardı. Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başladı. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterdi. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş doruklara çıkarken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    SAFİYE HAN'I SORGULAMAYA BAŞLIYOR

    Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.

    Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

    İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.

        Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar.

        Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

        Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

            Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

            Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı: Tesirli sancısı bam teline dokunacak! Dilemmanın izdüşümünde