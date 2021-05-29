Hikayesiyle izleyicisini derinden etkileyen Masumlar Apartmanı'nda can sıkacak hadise yaşanacak. Her hafta salı günleri izleyicisi tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Safiye ve Naci arasındaki konuşma heyecanı doruklara çıkardı. Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başladı. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterdi. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş doruklara çıkarken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SAFİYE HAN'I SORGULAMAYA BAŞLIYOR

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.