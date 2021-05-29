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    • Magazin
    • 29.05.2021 13:55
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    • 29.05.2021 13:55
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    Tüm gözler onun üzerinde! Fenomen diziye konuk olup pabuçları dama atacak! Meğer 'un şirin ismi...

    'da boy gösterecek yeni isim belli oldu. Show TV'de fırtınalar estirmeye devam eden dizisinin final bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Haziran'da final yapacak dizide heyecan zirvedeyken önemli karakterler diziye veda ediyor. Medet karakteri Çukur'un en başından bu yana dizide yer alan ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbini fethetmiş bir isim. Karaktere sevilen oyuncu hayat veriyor. Son gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun Menajerimi Ara dizisine konuk olacağı öğrenildi. Şimdi milyonlarca izleyici Mustafa Kırantepe'nin Menajerimi Ara dizisindeki sahnelerine odaklandı.

    Ünlü oyuncu o diziye konuk oluyor!

    Tüm gözler onun üzerinde! Fenomen diziye konuk olup pabuçları dama atacak! Meğer Çukur'un şirin ismi... Final için gün sayan Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.

    KONUK OYUNCU OLARAK KATILACAK

    Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

    Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.

        MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?

        29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğdu. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitirdi ve aynı yıl İstanbul'a yerleşti.

        2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.

        2009 yılında bünyesine katıldığı Semaver Kumpanya'da hâlen oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

            ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

            Muhteşem Yüzyıl Kösem : Beynam Ağa
            Leyla ile Mecnun : Adem

            Beş Kardeş : Beton Recep
            Ulan İstanbul : Şadan Helvacıgil
            Çukur : Medet
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