Tüm gözler onun üzerinde! Fenomen diziye konuk olup pabuçları dama atacak! Meğer Çukur'un şirin ismi... Final için gün sayan Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Çukur'da artık finale sayılı bölüm kala Karaca, Celasun ve Emmi gibi sevilen karakterlerin vedası çok konuşulmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Medet karakteriyle adından sürekli söz ettiren Mustafa Kırantepe Star TV ekranlarında pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinde de boy gösterecek.

KONUK OYUNCU OLARAK KATILACAK

Çukur dizisinde Medet karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mustafa Kırantepe fenomen diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.