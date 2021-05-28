MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Dün akşam MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.Büyük çekişmeli geçen finalde en iyi yemeği yapan Serhat, 'bir değil iki şampiyon var' ifadelerini kullandı. Yarışmanın en başında 'basit bir şekilde şampiyon olacağım' diyen Serhat sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim 'ukalalık' sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, 'basit bir şekilde' şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız...

