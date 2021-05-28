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    • 29.05.2021 00:01
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. TV8’in fenomen yemek yarışmalarından biri olan ve her yıl ilgiyle izlenen yarışmanın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmanın sevenleri ’nin ne zaman yayınlanacağını, TV8’de mi yoksa Exxen’de mi olacağını merak ediyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Masterchef ne zaman başlayacak?

    Masterchef ne zaman başlayacak? 2021 Masterchef Türkiye tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması her yıl heyecanla takip ediliyor ve şampiyonlar belli oluyor. 2021 yılının yaz aylarına yaklaşırken Masterchef Türkiye'nin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı da merak konusu oldu. Peki konuya dair Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

    MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Masterchef 2021 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sezon Masterchef 2020 sezonu 17 Temmuz tarihinde başlamıştı bu yıl da Survivor sonrasında yaz ortasında başlaması bekleniyor. TV8'de mi yoksa Exxen'de mi yayınlanacağına dair Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

    Dün akşam MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.Büyük çekişmeli geçen finalde en iyi yemeği yapan Serhat, 'bir değil iki şampiyon var' ifadelerini kullandı. Yarışmanın en başında 'basit bir şekilde şampiyon olacağım' diyen Serhat sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim 'ukalalık' sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, 'basit bir şekilde' şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız...

        Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın.

        MASTERCHEF ŞAMPİYONU SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

        Doğramacı 23 yaşındadır. Yaklaşık 9-10 yıldır aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

        Kendisiyle ilgili sorulara "dogramaciserhat" kullanıcı adıyla yer aldığı Instagram hesabından yanıt veren Serhat Doğramacı, "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti. MasterChef Serhat'ın şu an Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor. Uzun zamandır Burcu Bakır ile nişanlıdır.
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