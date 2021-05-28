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    • Magazin
    • 28.05.2021 15:37
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    • 28.05.2021 15:37
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    çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi! Reynmen sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle ifşa

    Sosyal medya kullanıcıların olarak tanıdığı, asıl adı olan 25 yaşındaki fenomen çok fena yakalandı. Sosyal medya macerası öncesi pazarcılık yapan Reynmen, şimdilerde paraya para demiyor. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Reynmen'in adı bir süre önce şimdilerde 'nda İnci karakterine hayat veren 'la anılmıştı. Sonrasına derin bir sessizliğe bürünen Reynmen'in sevgilisi ortaya çıktı. Hem de bir gözlük sayesinde. Bakın Reynmen'in sevgilisi olduğu iddia edilen o isim kim.

    Reynmen çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi!

    Reynmen çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi! Reynmen sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle ifşa... Hayatlarımıza Reynme olarak giren Yusuf Aktaş özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Reynmen son günlerde sessizliğe bürünmüş bir haldeyken tatil pozları ile adeta bomba gibi geri döndü. Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşk yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz gün havuz başında pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu.

    Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken ortaya çıkan kanıtlar hayranlarının kafasını karıştırdı. Sosyal medyada milyonlarca internet kullanıcısının takip ettiği Yusuf Aktaş'ın paylaşımları sır gibi saklanan aşkı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde havuz başından pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu.

    Sosyal medya kullanıcılarının en çok takip ettiği isimlerden biri olan Reynmen sosyal medya paylaşımlarıyla da hız kesmeden adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. 2019 yılı Miss Turkey World'un birincisi Simay Rasimoğlu'nun adı şu sıralar sosyal medya fenomeni Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş ile aşk iddialarına karışmış durumda.

        Ünlü model bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapmasa da gözlük detayı sır gibi saklanan aşkı ele verdi. Ünlü modelin bir önceki gün yaptığı paylaşımda hayranlarının dikkatinden kaçmayan gözlüğün Yusuf Aktaş'a ait olduğu ortaya çıkınca aşk dedikoduları hız kazandı.



        Sosyal medya fenomeni Reynmen Bodrum'da tatiline devam ederken, takipçileri için bu tatilinden özel pozlar paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen, tatilden yaptığı paylaşımda kullandığı gözlük, aynı gün havuz başında bikinili pozu yayınlayan tescilli güzel Simay Rasimoğlu'nun fotoğrafında da yer alınca tüm dengeler değişti.

        Öte yandan adları aşk dedikodularına karışan ikilinin, sosyal medya paylaşımlarına aynı mekandan fotoğraf atarak dikkatleri üzerine çekmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Reynmen, Bodrum'daki tatilini yalnız yaptığını fotoğraflarının altına düştüğü notlar ile sık sık belirtmesine rağmen sır gibi saklanan aşk, bir gözlük detayı ile ortaya çıkmış oldu. Ünlü fenomenin takipçileri Yusuf Aktaş'ın Bodrum'daki evinde yalnız olmadığını düşünüyor.



            Çıkan iddialara karşı her iki ünlü isimden de yanıt gelmemesi aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamasıyla dikkat çekti. Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, burnu ve dişleriyle uzun süre gündemden düşmemiş ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

            Tescilli güzele sosyal medyada yapılan yorumlarda 'Acilen burnunu yaptır', 'O ne dişler', 'Estetik şart' gibi yüzlerce acımazsız eleştiri gelince "Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum" yanıtını vermişti.
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            Haberler Magazin Reynmen çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi! Reynmen sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle ifşa