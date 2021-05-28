Reynmen çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi! Reynmen sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle ifşa... Hayatlarımıza Reynme olarak giren Yusuf Aktaş özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Reynmen son günlerde sessizliğe bürünmüş bir haldeyken tatil pozları ile adeta bomba gibi geri döndü. Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşk yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz gün havuz başında pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu.
Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken ortaya çıkan kanıtlar hayranlarının kafasını karıştırdı. Sosyal medyada milyonlarca internet kullanıcısının takip ettiği Yusuf Aktaş'ın paylaşımları sır gibi saklanan aşkı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde havuz başından pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının en çok takip ettiği isimlerden biri olan Reynmen sosyal medya paylaşımlarıyla da hız kesmeden adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. 2019 yılı Miss Turkey World'un birincisi Simay Rasimoğlu'nun adı şu sıralar sosyal medya fenomeni Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş ile aşk iddialarına karışmış durumda.