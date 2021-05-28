Reynmen çok fena enselendi sevgilisini bir gözlük ele verdi! Reynmen sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle ifşa... Hayatlarımıza Reynme olarak giren Yusuf Aktaş özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Reynmen son günlerde sessizliğe bürünmüş bir haldeyken tatil pozları ile adeta bomba gibi geri döndü. Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşk yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz gün havuz başında pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu.