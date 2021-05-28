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    • Magazin
    • 28.05.2021 17:05
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    • 28.05.2021 17:05
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    son kararını verdi çabucak gitti kestirdi! 'un eşi Arzum Onan görenleri şoke etti

    47 yaşındaki güzel yıldız 'dan radikal karar... 23 yıldız ile herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Arzum Onan fırtınası şu sıralar sosyal medyada esiyor. Sosyal medyadaki her paylaşımı olay yaratan Arzum Onan bu kez takipçilerine sürpriz yaptı. Arzum Onan, uzun yıllar sonra setlere dönmeden önce imajını değiştirdi. Setlere dönmek için ise eşi Mehmet Aslantuğ ikna etti. Arzum Onan kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Arzum Onan'ın yeni imajı...

    Arzum Onan son kararını verdi çabucak gitti kestirdi!

    Arzum Onan son kararını verdi çabucak gitti kestirdi! Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan görenleri şoke etti... Son olarak Masumiyet adlı dizide rol alan Mehmet Aslantuğ ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan ve 17 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayan Arzum Onan setlere dönmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda da imajını yeniledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığı bilinen Arzum Onan, yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Arzum Onan kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Arzum Onan'ın yeni imajı

    23 yıldır Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği bulunan Arzum Onan, 17 yıl önce ise oyunculuk kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde yeniden ekranlara döneceği ve eşi Mehmet Aslantuğ'un ikna ettiği söylenen Arzum Onan, set öncesi imajını yeniledi.

    Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini sevenleriyle paylaşan oyuncu "Değişiklik iyidir" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 107 binden fazla beğeni aldı.

        47 yaşındaki oyuncunun paylaşımını gören Songül Öden, Uğurkan Erez, Hazal Kaya, Burcu Kara, Hande Kazanova ve İpek Acar gibi ünlü isimler beğenilerini dile getirdi.

        Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ'un yeni projesinde eşi Arzum Onan ile rol alacağı ileri sürüldü.

        İkili, 1997 yılında ekrana gelen 'Sıcak Saatler' dizisinin devam hikayesini 'Son Cemre' adıyla yeniden çekecekler.

            Eşinin ricası üzerine tekrar setlere dönmeye hazırlanan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, yıllar önce oynadığı 'Sedat Yalçın' ve 'Buket Hazal'ın değişen hayatlarını anlatacak.
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