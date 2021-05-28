Arzum Onan son kararını verdi çabucak gitti kestirdi! Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan görenleri şoke etti... Son olarak Masumiyet adlı dizide rol alan Mehmet Aslantuğ ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan ve 17 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayan Arzum Onan setlere dönmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda da imajını yeniledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığı bilinen Arzum Onan, yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Arzum Onan kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Arzum Onan'ın yeni imajı