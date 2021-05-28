Arzum Onan son kararını verdi çabucak gitti kestirdi! Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan görenleri şoke etti... Son olarak Masumiyet adlı dizide rol alan Mehmet Aslantuğ ile 23 yıldır mutlu bir evliliği olan ve 17 yıl önce oyunculuk kariyerini noktalayan Arzum Onan setlere dönmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda da imajını yeniledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığı bilinen Arzum Onan, yeni imajını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Arzum Onan kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Arzum Onan'ın yeni imajı
23 yıldır Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evliliği bulunan Arzum Onan, 17 yıl önce ise oyunculuk kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde yeniden ekranlara döneceği ve eşi Mehmet Aslantuğ'un ikna ettiği söylenen Arzum Onan, set öncesi imajını yeniledi.
Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Arzum Onan, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini sevenleriyle paylaşan oyuncu "Değişiklik iyidir" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 107 binden fazla beğeni aldı.