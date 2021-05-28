Pazartesi günlerinin soluksuz izlenen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde ortalık iyice karışacak ve iki ordu karşı karşıya gelecek. İlk tanıtımda Sultan Melikşah'ın "Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel seferine nihayet çıkmaktayız. Devletin, ümmetin duaları bizimledir. Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin." sözleri gerilimi arşa çıkarmış ve yaşanacak gelişmeleri heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bölümde Sultan Melikşah ve orduları Kuvel Kalesi'ni almak için büyük bir sefere çıkacak. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
İHANETİ AÇIĞA ÇIKACAK MI?
Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?
Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?
Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır.