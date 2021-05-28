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    • Magazin
    • 28.05.2021 12:39
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    • 28.05.2021 12:40
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    Er meydanında kılıçlar çekildi! : Sırta sırta verip düşmanı tepeleyecekler

    Sultan Melikşah'ın "Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin. Şimdi Kuvel Kalesi'ne fetih sancağımızı çekip atam Alparslan'dan kalan vazifeyi tamam edeceğiz. Bu kılıç Sultan Melikşah'ın kılıcı değil canına kıydığın zalimlik ettiğin mazlumların kılıcıdır. Onların intikamı adına kelleni alacağım. Ebediyete kadar." sözlerini gerilimi zirvelere taşıdığı nda iki ordu karşı karşıya geliyor. Sultan Melikşah ve orduları zafere ulaşmak adına büyük bir çaba sarf ediyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği sezon finali bölümü 31 Mayıs Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Pazartesi günlerinin soluksuz izlenen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde ortalık iyice karışacak ve iki ordu karşı karşıya gelecek. İlk tanıtımda Sultan Melikşah'ın "Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel seferine nihayet çıkmaktayız. Devletin, ümmetin duaları bizimledir. Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin." sözleri gerilimi arşa çıkarmış ve yaşanacak gelişmeleri heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bölümde Sultan Melikşah ve orduları Kuvel Kalesi'ni almak için büyük bir sefere çıkacak. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    İHANETİ AÇIĞA ÇIKACAK MI?

    Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

    Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?

    Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır.

        Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

        Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

        Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?

            Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.

            Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.
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            Haberler Magazin Er meydanında kılıçlar çekildi! Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı: Sırta sırta verip düşmanı tepeleyecekler