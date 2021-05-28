Pazartesi günlerinin soluksuz izlenen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde ortalık iyice karışacak ve iki ordu karşı karşıya gelecek. İlk tanıtımda Sultan Melikşah'ın "Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel seferine nihayet çıkmaktayız. Devletin, ümmetin duaları bizimledir. Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin." sözleri gerilimi arşa çıkarmış ve yaşanacak gelişmeleri heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bölümde Sultan Melikşah ve orduları Kuvel Kalesi'ni almak için büyük bir sefere çıkacak. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

İHANETİ AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?