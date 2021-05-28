Mehmet Ali Erbil saç baş yolacak yok böyle pozlar! Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin bikinili pozları fena... Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Çilem Nur Demiral'la aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bir paylaşımda ilan-ı aşk eden Mali bu pozlara çok kızacak. Kıskançlık krizi geçirmesi beklenen Mali'nin sevgilisi başına iş açacak gibi duruyor. Bakın sevgilisi nasıl pozlar verdi.