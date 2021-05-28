Mehmet Ali Erbil saç baş yolacak yok böyle pozlar! Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin bikinili pozları fena... Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Çilem Nur Demiral'la aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bir paylaşımda ilan-ı aşk eden Mali bu pozlara çok kızacak. Kıskançlık krizi geçirmesi beklenen Mali'nin sevgilisi başına iş açacak gibi duruyor. Bakın sevgilisi nasıl pozlar verdi.
Türk televizyon tarihinin en renkli kişiliklerinden biri olan ve adını unutulmazlar arasına yazdıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son dönemde magazin dünyasının da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.
Sağlığına kavuştuktan sonra sık sık aşk hayatıyla ilgili haberler ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki genç sevgilisi ortalığı yaktı. Sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın cesur pozları görenleri şaşkına çevirdi.