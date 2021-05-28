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    • Magazin
    • 28.05.2021 10:28
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    • 28.05.2021 10:28
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    saç baş yolacak yok böyle pozlar! Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin bikinili pozları fena

    Üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ünlü şovmen , mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarca yoğun bakımda kaldı ve sevenlerini korkuttu. Ancak Mali için zor günler artık geride kaldı, Mehmet Ali Erbil eski sağlığına kavuştu. Şimdilerde magazin gündemini yaşadığı aşkla dolduruyor. Kendisinden 36 yaş küçük sosyal medya fenomeni 'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil kıskançlık krizlerine girebilir...

    Mehmet Ali Erbil saç baş yolacak yok böyle pozlar!

    Mehmet Ali Erbil saç baş yolacak yok böyle pozlar! Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin bikinili pozları fena... Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Çilem Nur Demiral'la aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bir paylaşımda ilan-ı aşk eden Mali bu pozlara çok kızacak. Kıskançlık krizi geçirmesi beklenen Mali'nin sevgilisi başına iş açacak gibi duruyor. Bakın sevgilisi nasıl pozlar verdi.

    Türk televizyon tarihinin en renkli kişiliklerinden biri olan ve adını unutulmazlar arasına yazdıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son dönemde magazin dünyasının da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

    Sağlığına kavuştuktan sonra sık sık aşk hayatıyla ilgili haberler ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki genç sevgilisi ortalığı yaktı. Sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın cesur pozları görenleri şaşkına çevirdi.

        Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrasında kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor zamanlar geçirdikten sonra tedavisine olumlu yanıt almayı başardı.

        Uzun bir süre hastanede kontrol altında tutulan ve yoğun tedavisi devam eden ekranların aranan siması Erbil, tedavi sürecinde sona geldi. Sağlığına kavuşan başarılı sunucu son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve hızlı süren aşk hayatıyla ilgili konularda gündeme gelmeye başladı.

        Yakın bir zaman içinde Çarkıfelek programı ile yeniden ekranlara geri dönmeyi planlayan 64 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

            Ünlü şovmenin kendisinden 36 yaş küçük olan Çilem Nur Demiral ile birlikteliği magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aşk hayatında adından söz ettirmeyi başaran Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin sosyal medya paylaşımları ise kısa süree olay oldu.

            Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin aşk hayatı hakkındaki sorularına esprili bir dille "Sosyal medyadan kızlara yürüyorum" diyerek yanıt veren başarılı sunucunun sosyal medya platformlarındaki hareketliliği dikkatlerden kaçmıyor.

            Hayranları için sık sık sağlıklı yaşamından ve gündelik hayatından pozlar paylaşan ünlü şovmenin son dönemde Çilem Nur Demiral isimli sevgilisi ile paylaşımları da dikkat çekiyor. Influencer Çilem Nur Demiral ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak birlikteliğini ilan eden Mehmet Ali Erbil kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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                Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil saç baş yolacak yok böyle pozlar! Mehmet Ali Erbil'in 28 yaşındaki sevgilisinin bikinili pozları fena