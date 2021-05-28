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    • Magazin
    • 28.05.2021 07:51
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    • 28.05.2021 07:51
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    Gebeyim deyip hakikati yüzüne vurdu! : Saman altından su yürütecek

    Demir'in olanları duyarak Ümit'in kapısına dayanıp onu öldürmeye çalışması herkesi şok ederken son anda olaydan haberi olan Züleyha, Ümit'i kurtardı. Uçak kazasında hayatını kaybeden doktor Müjgan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken Çukurova onun için ağladı. Son sahnede Züleyha'nın karşısına çıkan Ümit "Hamileyim. Demir çocuğunun annesine kıymaz" diyerek tüm nefretini kustu. Züleyha bu durumu başta kabullenmese de duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Final sahnesi heyecanı ve gerilimi artırırken gözler yla gelecek hafta neler yaşanacağına çevrildi.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Gebeyim deyip hakikati yüzüne vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı izleyicileri tarafından beklenirken dün yayınlanan bölümün final sahnesinde Ümit'in söyledikleri şok etkisi yarattı. Demir'in çocuğunu taşıdığını söyleyen Ümit, Züleyha'nın yolunu kesip bu gerçekleri açıklayarak onu şok etmeyi başardı. Züleyha peş peşe yaşanan olayların yükünü artık kaldıramayarak duruma inanmadı. Doktor Müjgan'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı ve gözyaşları sel oldu aktı. Heyecan dolu gelişmelerin ardından Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanını bekleniyor. Ancak yeni fragman yayınlanmadı.

    "ONUN BENİ SEVMESİNİ YILLARCA BEKLEDİM..."

    Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.

    Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

    Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

        DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

        Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

        SEVDA VE ZÜLEYHA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

        Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

        ŞERMİN'E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

        Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır.

            Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

            HANIMAĞA DÖNDÜ!

            Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!
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            Haberler Magazin Gebeyim deyip hakikati yüzüne vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: Saman altından su yürütecek