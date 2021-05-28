Gebeyim deyip hakikati yüzüne vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı izleyicileri tarafından beklenirken dün yayınlanan bölümün final sahnesinde Ümit'in söyledikleri şok etkisi yarattı. Demir'in çocuğunu taşıdığını söyleyen Ümit, Züleyha'nın yolunu kesip bu gerçekleri açıklayarak onu şok etmeyi başardı. Züleyha peş peşe yaşanan olayların yükünü artık kaldıramayarak duruma inanmadı. Doktor Müjgan'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı ve gözyaşları sel oldu aktı. Heyecan dolu gelişmelerin ardından Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanını bekleniyor. Ancak yeni fragman yayınlanmadı.

"ONUN BENİ SEVMESİNİ YILLARCA BEKLEDİM..."

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.