Lucifer 6. sezon iptal mi? Sevilen dizi Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Özel bir gece kulübü olan Lux'ı işleten büyüleyici ve karizmatik bir milyarder olan Lucifer Morningstar rolünü üstleniyor. Yeni hayatı, acımasızlar tüketilene kadar inanılmaz partiler, dizginsiz lüks ve miktar olarak kadınlar arasında tam hızda ilerliyor. Lux'ın hemen dışında bir kızın öldürülmesi. Suç, Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Chloe Decker'ın (Lauren German, Chicago Fire) Yeraltı Dünyasının Kralı ile tanışmasına ve en derin ve en gizli arzuları çalma yeteneğinden etkilenmesine neden oluyor. vakayı araştırmak için ondan yardım isteme noktasına kadar.

Kahraman, bir danışman olarak kendisini Los Angeles Cinayetlerinin bir parçası olarak bulur ve doğuştan gelen bir adalet duygusu, dünyanın adaletsizliklerini iyileştirmek için neredeyse marazi bir ihtiyaç ve belirli bir çekim gibi, tamamen bilinmeyen olağanüstü hisler yaşar.