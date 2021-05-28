Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve ilk bölümüyle büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Tarihi dizi severlerin yoğun ilgi gösterdiği, yayınlanan sahnelerinde heyecanlı olayların yaşandığı Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde Türkan Hatun istemeyerek büyük bir çıkış yapacak ve yayınlanan fragmanlar izleyicileri şimdiden meraklandırdı. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.
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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.
Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.