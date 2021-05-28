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    • Magazin
    • 28.05.2021 19:47
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    • 28.05.2021 20:04
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    ! ATV dizisi son bölüm izle! Gerçek ortaya çıkıyor...

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ! ATV dizisi son bölüm izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. ATV izlenme rekorları kıran dizilerinin arasına bir yenisini daha ekledi ve geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanan dizi oldukça ilgi gördü. Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümünde de nefes kesen, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak, bu gelişmeyle birlikte olayların seyrinin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izle!

    Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve ilk bölümüyle büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Tarihi dizi severlerin yoğun ilgi gösterdiği, yayınlanan sahnelerinde heyecanlı olayların yaşandığı Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde Türkan Hatun istemeyerek büyük bir çıkış yapacak ve yayınlanan fragmanlar izleyicileri şimdiden meraklandırdı. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

    BOZKIR ASLANI CELALEDDİN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BOZKIR ASLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

    Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

        Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
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        Haberler Magazin Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izle! ATV dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle! Gerçek ortaya çıkıyor...