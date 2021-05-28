Programda özellikle lezzetli yemek tarifleri de izleyiciler için yeni tarifleri öğrenmelerini ve bunları evlerinde deneme fırsatı da verdi. Evde geçirilen zamanı daha iyi şekilde yönetmek için çeşitli hobi yöntemlerinden de bahsedildiği programda izleyiciler büyük bir keyif yaşayarak mutluluk duydu. Müziğin hiç eksik olmadığı programda en çok sevilen şarkılar seslendirildi.