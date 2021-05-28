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    • Magazin
    • 28.05.2021 12:22
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    • 28.05.2021 12:22
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    ile Sabah Sabah bitti mi, ? Demet ve Sabah Sabah programı yayından kaldırıldı mı?

    İle Sabah Sabah programı kaldırıldı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün 'de yayınlanan, birbirinden farklı konukların yer aldığı ‘’Demet ve ile Sabah Sabah’’ programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. Ünlü camiasının yer aldığı ve Alişan’ın sunduğu program hafta içi her gün saat 09.45’te başlıyor. Programın sunucularından Demet Akalın canlı yayında programın bittiğine dair öne sürülen iddialara yanıt verdi. Peki, ? ? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitti mi?

    Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. Ünlü camiasının yer aldığı Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu program hafta içi her gün saat 09.45'te başlıyor. Bu noktada izleyiciler programın yayından kaldırıldığı iddiası hakkında araştırmalara başladı. Peki, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı kaldırıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitti mi? İşte konu hakkında detaylar!

    DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR? DEMET AKALIN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

    Programın sunucularından Demet Akalın ise bugün final bölümü olduğunu canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.

    Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programın neden bittiğine yönelik ise yayın ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

        DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMI 27 MAYIS'TA NELER OLDU?

        İlgiliyle takip edilen programın dün ekranlara gelen en son bölümünde yine müzik, enerji ve keyif dolu vakitler yaşandı. Programa katılan uzmanlar tarafından özellikle sağlık konularında bilgiler izleyicilere sunuldu. Bu sayede sağlık konusunda yaşanan zorluklar da masaya yatırıldı. Ayrıca programa katılan ünlüler de şarkılar ile programa daha da fazla keyif kattı.

        Programda özellikle lezzetli yemek tarifleri de izleyiciler için yeni tarifleri öğrenmelerini ve bunları evlerinde deneme fırsatı da verdi. Evde geçirilen zamanı daha iyi şekilde yönetmek için çeşitli hobi yöntemlerinden de bahsedildiği programda izleyiciler büyük bir keyif yaşayarak mutluluk duydu. Müziğin hiç eksik olmadığı programda en çok sevilen şarkılar seslendirildi.
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        Haberler Magazin Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitti mi, final mi yapıyor? Demet ve Alişan Sabah Sabah programı yayından kaldırıldı mı?