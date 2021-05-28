Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayından kaldırıldığı iddia edildi. Ünlü camiasının yer aldığı Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu program hafta içi her gün saat 09.45'te başlıyor. Bu noktada izleyiciler programın yayından kaldırıldığı iddiası hakkında araştırmalara başladı. Peki, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı kaldırıldı mı? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitti mi? İşte konu hakkında detaylar!
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR? DEMET AKALIN CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Programın sunucularından Demet Akalın ise bugün final bölümü olduğunu canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.
Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programın neden bittiğine yönelik ise yayın ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.