İlayda Çevik, 2013 yılında; "Karagül" isimli dizi filmde, ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştır.

2015 yılında ilk kez; "Kızım İçin" adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, 2017-2018 yayın döneminde, sevilen TV dizileriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümüyle dahil olmuştur. İlayda Çevik, son olarak ise Gel Dese Aşk adlı dizide 'Bahar Çetin' karakteriyle ekranlarda yer alıyor.