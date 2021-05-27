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    • Magazin
    • 27.05.2021 23:33
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    • 27.05.2021 23:35
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    Gündemde sık bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışmasını bu akşam izlemeyi kaçıranlar her Perşembe oynanan ödül oyununda kimin galip geldiği merak ediyor. İlk kez oynanan ? Yine heyecan dolu, nefes kesen anların yaşandığı ’da her iki takım da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununun galibi kim oldu?

    Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? 27 Mayıs Survivor challenge oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen yarışmada 2021 yılında yine heyecan dolu mücadeleler yaşanıyor, zorlu parkur dikkat çekiyor. Peki Survivor son bölümde neler yaşandı, ödül oyunlarının galibi hangi takım oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Televizyon ekranlarının heyecan yaratan ve keyifli yarışma programı 27 Mayıs Perşembe günü yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ödül oyunun kazananı özel pizzadan yiyebilecek, üstelik EXXEN'de @Enis Arıkan show programını da izleyebilecek. Kıran kırana yarış ardından kazanan mavi takım oldu.

    SURVİVOR CHALLENGE'I KİM KAZANDI?

    Survivor'da ilk kez gerçekleştirilen challenge, merak uyandırdı. Öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacıların eşleşmeleri için Instagram'dan oylama başlatmıştı. Heyecan yaratan challenge oyununun kazananı henüz belli değil. Oylamanın ardından eşleşmeler şu şekilde yapıldı:

    İsmail - Steven
    Batuhan - Poyraz
    Berkay - Dora
    Aleyna - Ayşe
    Aleyna Ç

        ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

        Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

        Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurdu.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? 27 Mayıs Survivor challenge oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı?