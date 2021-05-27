Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? 27 Mayıs Survivor challenge oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen yarışmada 2021 yılında yine heyecan dolu mücadeleler yaşanıyor, zorlu parkur dikkat çekiyor. Peki Survivor son bölümde neler yaşandı, ödül oyunlarının galibi hangi takım oldu?