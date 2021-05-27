Survivor ödül oyununun galibi kim oldu? 27 Mayıs Survivor challenge oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. TV8'de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen yarışmada 2021 yılında yine heyecan dolu mücadeleler yaşanıyor, zorlu parkur dikkat çekiyor. Peki Survivor son bölümde neler yaşandı, ödül oyunlarının galibi hangi takım oldu?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Televizyon ekranlarının heyecan yaratan ve keyifli yarışma programı 27 Mayıs Perşembe günü yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ödül oyunun kazananı özel pizzadan yiyebilecek, üstelik EXXEN'de @Enis Arıkan show programını da izleyebilecek. Kıran kırana yarış ardından kazanan mavi takım oldu.
SURVİVOR CHALLENGE'I KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk kez gerçekleştirilen challenge, merak uyandırdı. Öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacıların eşleşmeleri için Instagram'dan oylama başlatmıştı. Heyecan yaratan challenge oyununun kazananı henüz belli değil. Oylamanın ardından eşleşmeler şu şekilde yapıldı:
İsmail - Steven
Batuhan - Poyraz
Berkay - Dora
Aleyna - Ayşe
Aleyna Ç