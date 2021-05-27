Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!



DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!



Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!