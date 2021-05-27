Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçenekleri haberimizde yer alıyor. Perşembe akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen ATV'nin uzun soluklu dizisinde yine nefes kesen gelişmeler yaşanacak. Sevda ve Züleyha arasındaki sırrın ne olduğu merak ediliyor, Sevda'ya gelen notta ne yazıyor? Demir Züleyha'nın peşinden Londra'ya gidiyor, peki onu bulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…
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"Onun beni sevmesini yıllarca bekledim..."
Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!
Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!
DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!
Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!