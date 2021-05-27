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    • Magazin
    • 27.05.2021 19:57
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    • 27.05.2021 19:57
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    ! ! Adana'ya ateş düşüyor…

    ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Perşembe akşamları ekrana geliyor ve izleyiciler yoğun bir şekilde ! seçeneklerini sorgulamaya başladı. Her bölümü ayrı bir heyecan içeren dizide Müjgan’ın ölümü Adana’ya ateş düşürüyor, Fekeli bir kez daha sevdiği insanı kaybetmenin acısını yaşıyor. Diğer yandan Demir ise Züleyha’nın peşine düşüyor, peki onu yeniden kazanabilecek mi, hatalarını telafi edebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü internetten canlı izlemek isteyenler haberimizden linke ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm CANLI izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçenekleri haberimizde yer alıyor. Perşembe akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen ATV'nin uzun soluklu dizisinde yine nefes kesen gelişmeler yaşanacak. Sevda ve Züleyha arasındaki sırrın ne olduğu merak ediliyor, Sevda'ya gelen notta ne yazıyor? Demir Züleyha'nın peşinden Londra'ya gidiyor, peki onu bulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…

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    "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim..."

    Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

    Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

    DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!

    Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

        SEVDA VE ZÜLEYHA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

        Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

        ŞERMİN'E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

        Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

        HANIMAĞA DÖNDÜ!

        Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm CANLI izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Adana'ya ateş düşüyor…