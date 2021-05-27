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    • 27.05.2021 09:44
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    göğüs dekolteli süper minisi ile 'kaç yaşında ama hala nefes kesiyor' dedirtti! İşte gay'ın çok konuşulan pozu...

    göğüs dekolteli süper minisi ile 'kaç yaşında ama hala nefes kesiyor' dedirtti! gay bir döndü pir döndü! Son olarak 'da karakterine hayat veren Mine Tugay, dizisinde de rolü ile karşımıza çıkmıştı. Zarif duruşu ve kızıl saçlarıyla göz dolduran güzel oyuncu Mine Tugay'ın son halini görenler yaşına rağmen fit görünen oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte Mine Tugay'ın Instagram paylaşımı...

    Mine Tugay'dan çok konuşulan pozlar...

    Mine Tugay göğüs dekolteli süper minisi ile 'kaç yaşında ama hala nefes kesiyor' dedirtti! Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'dan, 'Güzel mi gün?' notuyla paylaştığı pozları ile adından söz ettirdi. İşte Mine Tugay'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o pozu...

    Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay'ın hayranları kısa sürede fotoğrafa yüzlerce yorumda bulundu.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteğiyle verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

        Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakteriyle izleyiciyle buluşan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

        Sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Tugay'ın formunu da koruduğu görüldü.

        1.70 boyunda ve 55 kilo olan Tugay'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte, 'Mine Tugay kaç yaşında?' sorusunun yanıtı...

            Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 2002 yılında 'İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi 'İleri Oyunculuk Yüksek Lisans'' bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

            Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı oyunla adım atan Mine Tugay'ın estetiksiz hali...
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