Mine Tugay göğüs dekolteli süper minisi ile 'kaç yaşında ama hala nefes kesiyor' dedirtti! Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'dan, 'Güzel mi gün?' notuyla paylaştığı pozları ile adından söz ettirdi. İşte Mine Tugay'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o pozu...