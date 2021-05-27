Mine Tugay göğüs dekolteli süper minisi ile 'kaç yaşında ama hala nefes kesiyor' dedirtti! Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Mine Tugay, Instagram'dan, 'Güzel mi gün?' notuyla paylaştığı pozları ile adından söz ettirdi. İşte Mine Tugay'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o pozu...
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tugay'ın hayranları kısa sürede fotoğrafa yüzlerce yorumda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, derin göğüs dekolteli bluzu ve mini eteğiyle verdiği bahçe pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.