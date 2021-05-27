Mazinin astenik anılarıyla yüzleşecek! Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtırken gözler gelecek hafta yayınlanacak bölüme çevrildi. Ali'nin doğum günü tuttukları mekanda eski anılarını anımsayan Asya, kötü oldu. Onun yanına gelen Volkan ise ona yaşattıklarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaştı. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söyledi. İzleyiciler şimdi sezon finali bölümündeki heyecan dolu gelişmelere kilitlendi.

DERİN HADDİNİ AŞIYOR

Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor.