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    • Magazin
    • 27.05.2021 08:57
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    • 27.05.2021 08:57
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    Mazinin astenik anılarıyla yüzleşecek! : Suratına tokat gibi çarpıyor

    Sezon finali bölümüyle 2 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak olan dizisinde heyecan dolu gelişmeler herkesi şaşırtacak. dün Kanal D ekranlarında yayınlandı. Asya, Derin ve Volkan'ın geçmişte yaşadığı olaylarla tek tek yüzleştiği bölümde neler olacağı heyecanla bekleniyor. Son bölümde Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı almış ve bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlamıştı. Ancak bu kez haddini bayağı aşmıştı. Bahar ve Melih arasındaki yakınlaşma aşklarının miladı olunca ortalık karışmıştı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Mazinin astenik anılarıyla yüzleşecek! Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtırken gözler gelecek hafta yayınlanacak bölüme çevrildi. Ali'nin doğum günü tuttukları mekanda eski anılarını anımsayan Asya, kötü oldu. Onun yanına gelen Volkan ise ona yaşattıklarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaştı. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söyledi. İzleyiciler şimdi sezon finali bölümündeki heyecan dolu gelişmelere kilitlendi.

    DERİN HADDİNİ AŞIYOR

    Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor.

    Ali'nin doğum günü tuttukları mekanda eski anılarını anımsayan Asya, kötü oluyor. Onun yanına gelen Volkan ise ona yaşattıklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

    Derin, Ali'nin doğum gününe Asya Günalan'ı da çağırıyor. Böylelikle partide Asya'nın geçmişini ortaya dökerek onun canını yakmayı planlıyor ancak bu işin sonunda yanan kendisi oluyor.

        Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor.

        Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.

        Bahar ve Melih arasındaki yakınlaşma aşklarının miladı oluyor! İkili arasındaki bu yakınlaşmadan sonra neler yaşanacak?

            Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

            Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?
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            Haberler Magazin Mazinin astenik anılarıyla yüzleşecek! Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı: Suratına tokat gibi çarpıyor