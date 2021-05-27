Ancak bu evi iki farklı kişiye kiralamışlar. Adamlar gelip evime 120 bin liralık zarar verdiler, beni şikâyet ettiler. Bana 'can kardeşim' diye hitap eden Kibariye, benim için 'Hiçbir şekilde tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır' diye ifade verdi.

Daha sonra da evi Ahmet Serin diye birine sattılar. Ali Bey ve Ahmet Bey beni ölümle tehdit etti, şikâyetçi oldum."