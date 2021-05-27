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    • Magazin
    • 27.05.2021 08:32
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    • 27.05.2021 08:32
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    Kibariye ve eşi hakkında şoke eden iddia: Beni dolandırdılar

    İş insanı Sebahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Girgin, “4.5 milyon TL’ye bana ev sattılar. Tapuyu bir türlü alamadım. Ev daha sonra başkasına satıldı.” ifadelerini kullandı.

    Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık hakkında şoke eden iddia

    İş insanı Sebahattin Girgin, Kibariye'nin Yalıkavak'taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını ve içine yerleştiğini, ancak bankadan hacizli olduğu için tapuyu 2 yıldır alamadığını iddia etti.


    BAŞKA BİR ALICIYA SATTILAR
    Girgin ayrıca Kibariye ile eşinin evi iki farklı kişiye kiraladığını, yakın zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını ileri sürdü.



    ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
    Hürriyet'te yer alan habere göre, dolandırıldığını iddia eden Sebahattin Girgin şöyle konuştu: "Ben bu evi 2 sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. Ataşehir'deki evlerinde görüştük. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, onu kapatmak ve çifte 2 milyon 200 bin TL ödemek üzere anlaştık. 'Benim okumam yazmam yok' dedi.


        Noter sözleşmeyi kendi el yazısıyla yazdı, Kibariye Hanım da imza attı. Bu işlemler sonrası ödeme yaptım, dekontlarım mevcut. Noterin imzası, satış vekâletiyle beraber elimde. Ali Bey'in 'Hiçbir alacağım kalmamıştır' diye imzaladığı belge de elimde.

        Ancak bu evi iki farklı kişiye kiralamışlar. Adamlar gelip evime 120 bin liralık zarar verdiler, beni şikâyet ettiler. Bana 'can kardeşim' diye hitap eden Kibariye, benim için 'Hiçbir şekilde tanımıyorum, evimi gasp etmiş bir emlakçıdır' diye ifade verdi.

        Daha sonra da evi Ahmet Serin diye birine sattılar. Ali Bey ve Ahmet Bey beni ölümle tehdit etti, şikâyetçi oldum."

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