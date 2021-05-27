Cenkte derdest edip öcünü alacak! Dün gece yayınlanan Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanında Osman Gazi, Bamsı Bey'in intikamını almak üzere harekete geçiyor. Obada askerlerine seslenen Osman Bey'in "Alplerim, Abdurrahman Gazi ve Bamsı Bey'in şerefiyle kuşandık. Eğer ki intikamını almaz isem işittiklerimiz bize haram olsun. Cenge gittiğimiz atlarımız bizim tabutumuz olsun." şeklindeki sözleri heyecan yarattı. Sevdiklerinin öcü için gözlerini karartan Osman Bey alplerini de alarak düşmana haddini bildirecek. Kuruluş Osman 61. bölümüyle 2 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak.
BAMSI BEY HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi.
Osman Bey, göç katarının liderliğini Bamsı Bey'e emanet etti. Osman Bey'le anlaşmasını bozmaya karar veren Togay ise nökerleri ile birlikte yayla yoluna tuzak kurdu. Nikola'dan da asker desteği alan Togay, Osman Bey'in göç katarına eşlik etmediğini öğrendi ve saldırı emri verdi.
Katarı korumakla görevli alpler kadınları ve çocukları korumaya alırken, amansız bir savaşa giriştiler. Bamsı Bey komutasındaki bir avuç alp kahramanca bir direniş gösterirken, savaş meydanında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi.
Bamsı Bey, Togay'ın öldürdüğü Abdurrahman Gazi'nin, Togay ise Ertuğrul Bey'in öldürdüğü babasının intikamı için vuruşmaya başladı. Bamsı Bey, ustaca hamleleri ile Togay'a üstün geldi ve yaralayarak dizlerinin üzerine düşürdü ancak bitirici vuruşu yapacağı sırada nökerlerden birinin attığı okla vuruldu.