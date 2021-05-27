Cenkte derdest edip öcünü alacak! Dün gece yayınlanan Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanında Osman Gazi, Bamsı Bey'in intikamını almak üzere harekete geçiyor. Obada askerlerine seslenen Osman Bey'in "Alplerim, Abdurrahman Gazi ve Bamsı Bey'in şerefiyle kuşandık. Eğer ki intikamını almaz isem işittiklerimiz bize haram olsun. Cenge gittiğimiz atlarımız bizim tabutumuz olsun." şeklindeki sözleri heyecan yarattı. Sevdiklerinin öcü için gözlerini karartan Osman Bey alplerini de alarak düşmana haddini bildirecek. Kuruluş Osman 61. bölümüyle 2 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak.

BAMSI BEY HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi.