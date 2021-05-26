Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.05.2021 01:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 01:43
    ABONE OL

    ? konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı çok fazla sorgulanır oldu. ATV’de yeni başlayan dizi ilk bölümüyle nefesleri kesti ve hakkındaki bilgiler merak edildi. Cuma akşamları ATV’de ekrana gelen güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük ilgi gören nerede çekiliyor? nedir, oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin tarihte kimdir?

    Bozkır Arslanı Celaleddin tarihte kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle görücüye çıkan yeni dizi izleyicilerden tam not aldı. Nefes kesen sahneleri ile hafızalara kazınan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hakkındaki detayları derledik.

    CELALETTİN HARZEMŞAH KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. 1220 ile 1231 yıllarında hükümdarlık yapan Celâleddin Harezmşah'ın defin yeri Diyarbakır Silvan'dır.

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN KONUSU NEDİR?

    "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

        Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN OYUNCULARI KİMLER?

        Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılarda çekildi.

        İşte diğer çekim yerleri;

        Aksaray, Nevşehir ve Kayseri arasındaki taşlık ve kayalık bölgelerde çekimleri yapılmakta olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin Özbekistan'da yapılan çekimleri de merak uyandırıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Millet İttifakı'nda kirli adım geldi
        Haberler Magazin Bozkır Arslanı Celaleddin tarihte kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?