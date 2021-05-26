Bozkır Arslanı Celaleddin tarihte kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle görücüye çıkan yeni dizi izleyicilerden tam not aldı. Nefes kesen sahneleri ile hafızalara kazınan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hakkındaki detayları derledik.
CELALETTİN HARZEMŞAH KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. 1220 ile 1231 yıllarında hükümdarlık yapan Celâleddin Harezmşah'ın defin yeri Diyarbakır Silvan'dır.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN KONUSU NEDİR?
"Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.