Önüne geleni ezecek iflahlarını kesecek! EDHO 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş arşa çıkarken Haşmet ve Didem'in ardından Hakan'ın da ölmesi izleyicileri kahreden gelişmelerden oldu. Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi. Mekanı kuşatan ekip son anda elinden Rıdvan ve Volkan'ı kaçırırken Haşmet Façalı'nın katili Tayfun yaralı olarak ele geçirildi. İlyas'ın Tayfun'u konuşturmak istemesi üzerine Tayfun "Ağabeyini ben öldürdüm" sözlerini sarf etti ve Behzat onu öldürdü. Bölümden sonra EDHO 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR!

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.