Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.05.2021 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 09:54
    ABONE OL

    İki gözü iki çeşme! : Domaniç yolundaki Bamsı Bey'den acı haber

    Dikkat çeken sahnelerin yer aldığı dün ATV ekranlarındaydı. Fragmanda Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde gözyaşlarına boğuluyor. Togay tarafından ağır kılıç darbeleri alan Bamsı Bey'in yaşayıp yaşamayacağı ise merak ediliyor. Bamsı Bey'in durumu sonrası "Osman Bey, ikinci kez baba acısı mı yaşayacak?" sorusunun yanıtı akıllarda yer edindi. Geçen haftaki bölümde Malhun Hatun ve Umur Bey'in obasının basıldığı 'da oba tarafından alınan kararlar heyecanı artırırken Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Osman Bey evlilik kararını duyurmuştu. Ayrıca Osman Bey ve Umur Bey'in hesaplaşmasının ardından buzlar erimiş ve tam ittifak sağlanmıştı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

    Seyircilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Malhun Hatun evleneceği bölümde heyecan doruklara çıkacak. Togay'ın "Kayı obası Domaniç yaylasına göçecek. Yayla yolu kan gölüne dönecek. Osman'a bir baba acısı daha yaşatacağım." sözlerinin ardından Bamsı Bey'i tuzağa düşürmesi sonrası duygu dolu anlar yaşanıyor. Dün yayınlanan Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanında bu olay sonrası Cerkutay'ın "Babam" çığlıkları duyuluyor. 60. bölüm fragmanında Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'u Kayı Obası'na düğün için getirdiği görülürken Togay'ın intikam planları yaptığı anlar herkesi şaşırttı. Bamsı Bey ölecek mi soru şimdi izleyicilerin heyecanla beklediği sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

    Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    "Boyun beylik, beyliğin devlet, Alpların ordu olacak inşallah"

    DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

    Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

    Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

    TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

    Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar.

        Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

        BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

        Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak?

        Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

            OSMAN BEY, UMUR BEY'İ TOGAY'IN ELİNDEN KURTARDI

            Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı.

            Umur Bey'in bu hamlesine oldukça şaşıran Togay, "Karşıma çıkacak cesareti nereden buldun Umur Bey?" diye sordu. Umur Bey ise "Nicedir peşimde olan seninle hesabımı görmek istedim. Seni kendi pusatımla öldürmek için gelmiştim… Bil ki olanlarda Osman Bey'in bir dahli yoktur. Buraya seninle hesabımızı görmeye geldim" cevabıyla her şeyi göze aldığını belli etti.

            Togay, Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını düşürdü. Togay, "Kızın Malhun… Dua etmek için mezarına bile gidemeyecek… Leşin, kuzgunların olacak" diyerek son darbeyi indirmeye hazırlanırken, gaipten gelen bir ok Togay'a mani oldu!
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi
            Haberler Magazin İki gözü iki çeşme! Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı: Domaniç yolundaki Bamsı Bey'den acı haber