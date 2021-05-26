Seyircilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Osman Bey ve Malhun Hatun evleneceği bölümde heyecan doruklara çıkacak. Togay'ın "Kayı obası Domaniç yaylasına göçecek. Yayla yolu kan gölüne dönecek. Osman'a bir baba acısı daha yaşatacağım." sözlerinin ardından Bamsı Bey'i tuzağa düşürmesi sonrası duygu dolu anlar yaşanıyor. Dün yayınlanan Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanında bu olay sonrası Cerkutay'ın "Babam" çığlıkları duyuluyor. 60. bölüm fragmanında Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'u Kayı Obası'na düğün için getirdiği görülürken Togay'ın intikam planları yaptığı anlar herkesi şaşırttı. Bamsı Bey ölecek mi soru şimdi izleyicilerin heyecanla beklediği sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
"Boyun beylik, beyliğin devlet, Alpların ordu olacak inşallah"
DÜĞÜN TOYU KURULUYOR
Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.
Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
TOGAY'DAN HAİN SALDIRI
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar.