Umur Bey'in bu hamlesine oldukça şaşıran Togay, "Karşıma çıkacak cesareti nereden buldun Umur Bey?" diye sordu. Umur Bey ise "Nicedir peşimde olan seninle hesabımı görmek istedim. Seni kendi pusatımla öldürmek için gelmiştim… Bil ki olanlarda Osman Bey'in bir dahli yoktur. Buraya seninle hesabımızı görmeye geldim" cevabıyla her şeyi göze aldığını belli etti.

Togay, Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını düşürdü. Togay, "Kızın Malhun… Dua etmek için mezarına bile gidemeyecek… Leşin, kuzgunların olacak" diyerek son darbeyi indirmeye hazırlanırken, gaipten gelen bir ok Togay'a mani oldu!