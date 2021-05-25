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    • Magazin
    • 26.05.2021 00:28
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    • 26.05.2021 00:57
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    Akşam saatlerinde sıklıkla ? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 yarışmacıları oldukça dikkat çekiyor ve hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Bu hafta en düşük SMS oyunu alarak elenen isim oldu ve ada konseyinde duygusal anlar yaşandı. İzleyiciler , , , ? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte detaylar…

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    Survivor 2021 Merve Aydın kimdir?

    Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Mavi takımda mücadele eden isim güçlü performansıyla oldukça dikkat çekiyordu fakat bugün sürpriz olarak adadan elenen isim oldu. İşte Survivor 2021 Merve Aydın'ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

    Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

    MERVA AYDIN'IN PROFESYONEL KARİYERİ

    2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
    2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
    2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
    2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
    Basketbolu Geliştirenler Derneği

        2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
        2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
        2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
        2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
        2020- İspanya C.B Al-Qázeres
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