Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Mavi takımda mücadele eden isim güçlü performansıyla oldukça dikkat çekiyordu fakat bugün sürpriz olarak adadan elenen isim oldu. İşte Survivor 2021 Merve Aydın'ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.