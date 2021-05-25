Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Mavi takımda mücadele eden isim güçlü performansıyla oldukça dikkat çekiyordu fakat bugün sürpriz olarak adadan elenen isim oldu. İşte Survivor 2021 Merve Aydın'ın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
MERVA AYDIN'IN PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
Basketbolu Geliştirenler Derneği