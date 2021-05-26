Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen, reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman bu akşam 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde düğün gününe Bamsı Bey'in acısı düşüyor ve kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Bamsı Bey'in ölerek diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 60. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırıyor…
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...''
DÜĞÜN TOYU KURULUYOR
Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
TOGAY'DAN HAİN SALDIRI
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.