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    • Magazin
    • 26.05.2021 19:45
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    • 26.05.2021 19:45
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    ! ATV dizisi son bölüm izle! ?

    Gündemde yoğun bir şekilde ! ATV dizisi son bölüm izle seçenekleri sorgulanıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizide nefes kesen olaylar yaşanacak ve düğünden daha çok Bamsı Beyrek bu bölüme damga vuracak. Kuruluş Osman'da bu akşam ağır yaralanan Bamsı Beyrek’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Diğer yandan Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl yararlanacağı belli olacak. İşte Kuruluş Osman 60. bölüm izle seçeneği...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 60. bölüm CANLI izle!

    Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen, reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman bu akşam 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde düğün gününe Bamsı Bey'in acısı düşüyor ve kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Bamsı Bey'in ölerek diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 60. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırıyor…

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ''Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi...''

    DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

    Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

    TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

    Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

        BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

        Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

        Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

        OSMAN BEY HESAP SORUYOR

        Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

        MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

        Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak?

        Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?
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