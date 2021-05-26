İlk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.