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    • Magazin
    • 26.05.2021 23:45
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    • 26.05.2021 23:45
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    ? ? Kırmızı ve mavi takım…

    Gündemde merakla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından bu akşamın galibi olan takım merak ediliyor. TV8’in fenomen yarışması 2021 izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bugün yine kıyasıya mücadele vardı ve market ödülü oyununu kazanan takım şanslı oldu. Peki ? Kırmızı ve mavi takım mücadelesinde kim galip geldi? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor market ödülünü hangi takım kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. TV8'in izlenme rekorları kıran uzun soluklu yarışmasının 2021 sezonu finale gitgide yaklaşıyor. Rekabetin gün geçtikçe arttığı yarışmada market ödülünü kazanan takım merak ediliyor. Sonrasında oynanan Survivor Anlat Bakalım oyununda da eğlenceli anlar yaşandı. Peki bu oyunun galibi kim oldu?

    SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    26 Mayıs Çarşamba günü Survivor'da nefes kesen market mücadelesi ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takımların yarıştığı oyunun kazananı ise izleyenlerin aramalarına konu oldu. Günün market ödülü kebap oldu. Oyunun alan taraf ise Ayşe'nin sayısı ile mavi takım. Böylelikle ödülün sahibi de belirlendi.

    SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Henüz belli olmadı.

    SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

    Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

    Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.1.80 boyundadır.

    2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.
    8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Günler sonra ilk kez eleme heyecanı yaşanan yarışmada dokunulmazlığı ilk kaybeden takım maviler olmuştu ve aday olarak Poyraz'ı çıkardı. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olarak açıklandı. En düşük SMS oyunu alıp elenen isim Merve Aydın oldu.

        SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

        Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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