SURVİVOR KİM ELENDİ?

Günler sonra ilk kez eleme heyecanı yaşanan yarışmada dokunulmazlığı ilk kaybeden takım maviler olmuştu ve aday olarak Poyraz'ı çıkardı. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olarak açıklandı. En düşük SMS oyunu alıp elenen isim Merve Aydın oldu.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.