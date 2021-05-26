Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor market ödülünü hangi takım kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. TV8'in izlenme rekorları kıran uzun soluklu yarışmasının 2021 sezonu finale gitgide yaklaşıyor. Rekabetin gün geçtikçe arttığı yarışmada market ödülünü kazanan takım merak ediliyor. Sonrasında oynanan Survivor Anlat Bakalım oyununda da eğlenceli anlar yaşandı. Peki bu oyunun galibi kim oldu?
SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
26 Mayıs Çarşamba günü Survivor'da nefes kesen market mücadelesi ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takımların yarıştığı oyunun kazananı ise izleyenlerin aramalarına konu oldu. Günün market ödülü kebap oldu. Oyunun alan taraf ise Ayşe'nin sayısı ile mavi takım. Böylelikle ödülün sahibi de belirlendi.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Henüz belli olmadı.
SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.
Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.1.80 boyundadır.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.