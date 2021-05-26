İsmail Hacıoğlu ve uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Merve Çağıran ayrıldı! Her ikisi de tek kalemde silip attı... Evlilik yıkan aşk, tarihe gömüldü. "Çocuk" dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkına nazar değdi. 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinin ayrılık iddialarının detayları...
Geçtiğimiz ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenen ve mutluluk pozları veren İsmail Hacıoğlu-Merve Çağıran çiftinin aşkına nazar değdi.
TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.