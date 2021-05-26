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    • Magazin
    • 26.05.2021 10:42
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    • 26.05.2021 10:42
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    ve uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi ayrıldı! Her ikisi de tek kalemde silip attı

    ve 'dan nikah haberi beklerken gelen haberler şoke etti... İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden bir kız çocuğu olan İsmail Hacıoğlu, "Çocuk" dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran uğruna  evliliğini bitirmişti.1,5 senedir aşk yaşayan ünlü çiftin anlaşmalı olarak ayrıldıkları öne sürüldü. Yollarını ayıran çiftin sosyal medyadan birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları silmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

    Uğruna evliliğini yıkmıştı! Şimdi birbirlerini silip attılar

    İsmail Hacıoğlu ve uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Merve Çağıran ayrıldı! Her ikisi de tek kalemde silip attı... Evlilik yıkan aşk, tarihe gömüldü. "Çocuk" dizi setinde tanışan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'ın aşkına nazar değdi. 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinin ayrılık iddialarının detayları...

    Geçtiğimiz ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenen ve mutluluk pozları veren İsmail Hacıoğlu-Merve Çağıran çiftinin aşkına nazar değdi.

    TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

    Hürriyet'in haberine göre; 2020 yılında Duygu Kumarki'den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.

        Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan ünlü çiftin, karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldıkları öğrenildi.

        İHANET İDDİASINI YALANLADILAR

        İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti. Kumarki, Çağıran'ın eski eşiyle boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

        "YUVA YIKTIĞIM FALAN YOK"

        Merve Çağıran, ilişkileri ilk ortaya çıktığında kendisi için yapılan "yuva yıkan kadın" yorumlarına "Birlikteliğimiz iyi, süper gidiyor. Hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" şeklinde karşılık vermişti.

            "EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

            Meslektaşı İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan 28 yaşındaki Çağıran, daha önce evlilik sorularına, "Düşünmüyoruz" cevabını vermişti.
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