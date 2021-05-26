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    • Magazin
    • 26.05.2021 10:54
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    • 26.05.2021 11:56
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    Evvelki düşüncelerin dilemmasında! : Tahayyül edilemez sıkıntılar baş gösteriyor

    Mitra'nın "Size anlatmam gereken bir sır daha var doktor hanım. Sadece iki kişinin arasında yaşanan ve kimsenin bilmediği bir sır." sözleri nda dikkat çeken anlardan oluyor. Geçen haftaki bölümde Mitra (Melisa Aslı Pamuk), doktor hanımla kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı. Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekti. 39. bölümüyle 28 Mayıs Cuma akşamı TV8'de olacak.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Doktor hanımın "Geçmişin düşünceleriyle bugünümüzü inşa edemeyiz. Artık yüzünü kaybettiğiniz zamana değil kazanacaklarınıza dönün." sözlerinin heyecan yarattığı Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda'da geçen hafta Mitra ve Sadi'nin anlattıkları tüyleri ürpertti. Son bölümde Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi doktor hanımda şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti. Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlattı ve Miço'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor.

    DUYGULARINA KULAK VERMESİNİ İSTİYOR

    Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi Doktor Hanım'da şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti.

    Mitra (Melisa Aslı Pamuk), kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı.

    Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlatırken, orada korkuyla geçen günlerini düşünmek Sadi'nin panik atak krizi geçirmesine sebep oldu.

        Vahit (Uğur Yücel), Mitra'yı (Melisa Aslı Pamuk) terk edip güvenini zedelediği için vicdan azabı çekerken, Doktor hanım Vahit'e o zamanlar da ağır bir depresyonda olduğunu söyleyerek kendini suçlamaktan vazgeçmesini telkin etti.

        Hayatında köklü değişiklikler gerçekleştiren Nihal'in (Esra Ronabar) öğretmen kardeşi Deniz'le birlikte yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olduklarını anlatması Doktor Hanım'ı duygulandırdı.

        Sadi (Erkan Petekkaya), gençlik yıllarında Hamdi ile birlikte düşmanlarına yaptıkları bir baskın sırasında polislere yakalanıp ıslahevine düştüğünü paylaştı.

            Öte yandan Doktor Hanım'a Miço ile ilgili şüphelerini açan Sadi'nin silahlı çatışmaya girdiği kişinin de Miço olduğu ortaya çıktı.

            Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda', TV8'de ekrana gelen otuz sekizinci bölümüyle, Total, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci olarak cuma gününün reytinglerinde zirvede yer aldı.
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