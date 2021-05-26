Doktor hanımın "Geçmişin düşünceleriyle bugünümüzü inşa edemeyiz. Artık yüzünü kaybettiğiniz zamana değil kazanacaklarınıza dönün." sözlerinin heyecan yarattığı Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahneleriyle cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından birisi olan Kırmızı Oda'da geçen hafta Mitra ve Sadi'nin anlattıkları tüyleri ürpertti. Son bölümde Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi doktor hanımda şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti. Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlattı ve Miço'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor.
DUYGULARINA KULAK VERMESİNİ İSTİYOR
Zafer'in (Yiğit Özşener) aşık olduğu kişinin Mitra olduğunu öğrenmesi Doktor Hanım'da şaşkınlık yaratırken, Zafer'e duygularının sesine kulak vererek hissettiklerinden emin olması gerektiğini belirtti.
Mitra (Melisa Aslı Pamuk), kardeşi Ali'nin kaza sonucu birinin ölümüne sebep olup hapse girdiğini, yaşanan acı olaydan da babasının geçmişini suçladığını üzülerek paylaştı.
Sadi (Erkan Petekkaya), girdiği ıslahevinde çocukları korumak isterken kavgalara karıştığını ve sık sık hücre cezası aldığını anlatırken, orada korkuyla geçen günlerini düşünmek Sadi'nin panik atak krizi geçirmesine sebep oldu.