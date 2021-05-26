Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda dün akşam yaşanan gelişmelerle heyecan bir kat daha arttı. Son bölümde İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek için başka bir plan kuruldu. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planladılar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde soktu. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullandı. İzleyiciler şimdi Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SAFİYE HAN'I SORGULAMAYA BAŞLIYOR

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.