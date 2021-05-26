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    • Magazin
    • 26.05.2021 12:37
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    • 26.05.2021 12:38
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    Delirecek kadar şanslı değilim ben! : Karambole geldi sonu veda mı?

    Duygu yüklü sahneleriyle her hafta salı günleri izleyicisi tarafından heyecanla izlenen 'nın son sahnesinde Safiye ve Naci arasındaki konuşma heyecanı doruklara çıkardı. Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başladı. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterdi. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte için heyecanlı bekleyiş doruklara çıkarken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda dün akşam yaşanan gelişmelerle heyecan bir kat daha arttı. Son bölümde İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek için başka bir plan kuruldu. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planladılar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde soktu. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullandı. İzleyiciler şimdi Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    SAFİYE HAN'I SORGULAMAYA BAŞLIYOR

    Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.

    Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

    İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.

        Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar.

        Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

        Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular.

            Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir.

            Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.
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            Haberler Magazin Delirecek kadar şanslı değilim ben! Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı: Karambole geldi sonu veda mı?