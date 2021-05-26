Acun Ilıcalı, dijital içerik platformu Exxen'de Leyla ile Mecnun dizi projesinin yayına gireceğini duyurdu. Leyla ile Mecnun dizisi bir dönem ekrana damga vuran, büyük bir izleyici kitlesine sahip komedi dizisiydi. Dün gece saatlerinde "Efsane geri dönüyor!" başlığıyla sosyal medyada paylaşımda Exxen platformu, Leyla ile Mecnun'un ekranlara geri döneceği bombasını patlattı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun ne zaman Exxen'de yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...