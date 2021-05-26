Acun Ilıcalı, dijital içerik platformu Exxen'de Leyla ile Mecnun dizi projesinin yayına gireceğini duyurdu. Leyla ile Mecnun dizisi bir dönem ekrana damga vuran, büyük bir izleyici kitlesine sahip komedi dizisiydi. Dün gece saatlerinde "Efsane geri dönüyor!" başlığıyla sosyal medyada paylaşımda Exxen platformu, Leyla ile Mecnun'un ekranlara geri döneceği bombasını patlattı. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun ne zaman Exxen'de yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
TRT1 kanalında toplamda üç sezon boyunca yayın hayatına devam eden absürd komedi türündeki dizi projesi Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yeniden Onur Ünlü üstlenecek. Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin'in yer alacağı Leyla ile Mecnun senaryosunu ise Burak Aksak kaleme alacak.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Exxen platformunun resmi Instagram hesabından aracılığıyla yayınlamış olduğu gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" şeklinde ifadelere yer verilerek büyük sürpriz resmen açıklandı.
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leyla ile Mecnun'un 26 Haziran tarihinde sete çıkacağının bilgisine ulaşıldı. Ancak dizinin ne zaman Exxen'de yayınlanacağı şu an için henüz kesinliğe kavuşmadı.