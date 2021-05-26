Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan, parkurdaki başarıları ve diğer yarışmacılarla yaşadığı polemiklerle de sıklıkla gündeme gelen ismin daha önce dizilerde rol alması da konuşuluyor. İşte Survivor Batuhan Karacakaya'nın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…