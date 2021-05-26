Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2021 Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan, parkurdaki başarıları ve diğer yarışmacılarla yaşadığı polemiklerle de sıklıkla gündeme gelen ismin daha önce dizilerde rol alması da konuşuluyor. İşte Survivor Batuhan Karacakaya'nın hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…
SURVİVOR BATUHA KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.
Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)