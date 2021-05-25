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    • 25.05.2021 08:53
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    • 25.05.2021 09:14
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    Ünlü oyuncuya uyuşturucu davasında af yok! 6 polisin yaralanmasına neden olmuştu...

    2018’de takibe alınan bir uyuşturucu satıcısı, Ataşehir’de oyuncu ’a uyuşturucu madde verirken yakalandı. Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu Adnan Koç, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, verilen cezanın yerinde olduğuna hükmederek oyuncu Adnan Koç’un talebini reddetti.

    Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu Adnan Koç, bir üst mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. Mahkeme, itiraz talebini reddetti.

    Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşası Adnan Koç, itiraz başvurusu yaptı.

    2018'de bir uyuşturucu satıcısı, Koç'a uyuşturucu verirken yakalandı. Bu sırada çıkan arbedede altı polis yaralandı. Sanıklar arasındaki oyuncu polis memurlarına yönelik kasten yaralama, görevini yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, cezanın yerinde olduğuna karar verip talebi reddetti.
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