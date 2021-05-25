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    • Magazin
    • 25.05.2021 08:55
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    • 25.05.2021 08:55
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    Can sıkan hadise ayyuka çıktı! : Benliğini maziye gömüp kaçacak

    Demir'in Züleyha'yı durdurmak için peşinden gittiği nda dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Doktor Müjgan'ın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte ilçede büyük bir sessizlik hakim olacak. Müjgan'ın kaza neticesinde hayatını kaybetmesiyle cenaze töreninde yaşananlar Fikret, Lütfiye ve Fekeli'yi kahredecek. Ümit ve Züleyha arasında büyük bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Züleyha herkesi şaşırtacak bir karar alarak Demir'i terk edecek. Demir'in giden Züleyha'yı engelleyip engelleyemeyeceği ve Ümit'in ölüp ölmeyeceği fragman sonrası merakla beklenen gelişmeler arasındaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Fekeli, Fikret ve Lütfiye, radyodan geçen İstanbul-Adana seferli uçağın düşmesi haberiyle kahroluyor. Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanında hayatını kaybeden doktor Müjgan için cenaze töreni yapılıyor. Kendisine yapılan her şeyi öğrenen Züleyha ise Çukurova'yı terk etmek üzereyken Demir onu engellemek için peşine düşüyor. Ayrıca fragmana "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz bence" sözleri damga vururken gelen ismin kim olduğu ise akıllarda yer almaya başladı. Müjgan'ın ölümü sonrası heyecanın giderek katlandığı Bir Zamanlar Çukurova'da gözler perşembe akşamına çevrildi.

    ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

    Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.

    Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

    Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

        FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR

        Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır.

        Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

        SEVDA VE ÜMİT ARASINDA İPLER GERİLİRKEN; ŞERMİN VE FÜSUN SIRLARINI ÇÖZMEK ÜZERE!

        Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar!

            İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir.

            Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorunca da bir ilerleme kaydedemeyen Şermin ve Füsun da pes etmez! Adeta bir dedektif titizliğinde çalışan iki arkadaş, bu kez büyük bir ipucu daha yakalayacaktır.

            ADANA - İSTANBUL UÇAĞI DÜŞTÜ! İÇİNDE KİM VARDI?

            Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır!
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            Haberler Magazin Can sıkan hadise ayyuka çıktı! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı: Benliğini maziye gömüp kaçacak