Fekeli, Fikret ve Lütfiye, radyodan geçen İstanbul-Adana seferli uçağın düşmesi haberiyle kahroluyor. Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanında hayatını kaybeden doktor Müjgan için cenaze töreni yapılıyor. Kendisine yapılan her şeyi öğrenen Züleyha ise Çukurova'yı terk etmek üzereyken Demir onu engellemek için peşine düşüyor. Ayrıca fragmana "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz bence" sözleri damga vururken gelen ismin kim olduğu ise akıllarda yer almaya başladı. Müjgan'ın ölümü sonrası heyecanın giderek katlandığı Bir Zamanlar Çukurova'da gözler perşembe akşamına çevrildi.

ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.