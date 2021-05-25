Kılıcımız keskin nihayetimiz muzaffer ola! Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş zirvelere ulaşırken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Son bölümde Baturalp'in ablası Başulu için Melikşah ile karşı karşıya gelmesi ve Kınık Obası'nda yaşanan hesaplaşma heyecan yarattı. Ayrıca Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırdı. Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamak için büyük çaba sarf etti. Şimdi gözler Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

İHANETİ AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?