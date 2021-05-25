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    • Magazin
    • 25.05.2021 07:29
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    • 25.05.2021 07:29
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    Kılıcımız keskin nihayetimiz muzaffer ola! : Bizatihi defedecek

    Baturalp'in Kınık Obası'na geldiği ve Melikşah ile yüzleştiği heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler heyecanla na odaklandı. Yeni bölümden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtımda Sultan Melikşah'ın "Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel seferine nihayet çıkmaktayız. Devletin, ümmetin duaları bizimledir. Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin." sözleri gerilimi arşa çıkarırken yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyor. 34. bölüm fragmanında Melikşah'ın Kuvel seferi ve Baturalp'in yeni planına dair tüm detaylar netlik kazanacak.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayında mı?

    Kılıcımız keskin nihayetimiz muzaffer ola! Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş zirvelere ulaşırken gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Son bölümde Baturalp'in ablası Başulu için Melikşah ile karşı karşıya gelmesi ve Kınık Obası'nda yaşanan hesaplaşma heyecan yarattı. Ayrıca Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırdı. Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamak için büyük çaba sarf etti. Şimdi gözler Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    İHANETİ AÇIĞA ÇIKACAK MI?

    Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

    Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?

    Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır.

        Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

        Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

        Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?

            Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı.

            Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.
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