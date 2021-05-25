Nükhet Duru'yu bile çileden çıkardılar! Kadir İnanır sorusu gelince daha fazla dayanamadı yapıştırdı 'ne alaka ya!'...1970'lerden bugünlere onlarca parçayı seslendirerek Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen 67 yaşındaki ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medyadan takipçileri ile bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü şarkıcı takipçilerinden gelen soruları bir bir cevaplarken, ünlü şarkıcıya yöneltilen bir soru Nükhet Duru'yu çok şaşırttı.
Nükhet Duru, gelen soru karşısında açık açık şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti ama yine de gelen soruyu cevaplamaktan da geri durmadı. Ünlü şarkıcının gelen ilginç soruya verdiği cevap herkesi şaşırttı.
1970'li yıllardan bu yana Türkiye'de hem seslendirdiği parçalarla hem de yer aldığı filmler ile gündeme gelmeyi başaran ve başarısını yıllar önce kanıtlamış olan Nükhet Duru, ilk olarak kariyerine 1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Ardından Duru, yıllar içinde kariyerinde basamakları birer birer tırmandı ve pek çok başarılı işe imza attı.