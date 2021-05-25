45'lik ve EP çalışmaları olan Duru, bu alanda toplam 36 albüm çalışması yaptı. Son EP çalışmasını "Kapıldım Gittim" ismi ile 2021'de piyasaya süren ünlü şarkıcı, ayrıca toplama ve konser albümlerini de piyasaya sürdü. Seslendirdiği parçaların halinde birçok dizi, film ve televizyon programında da yer alan Nükhet Duru, sosyal medyadan yaptığı soru-cevap etkinliğinde gelen bir soruya verdiği cevap ile herkesi şaşkına çevirdi.