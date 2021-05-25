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    • Magazin
    • 25.05.2021 18:30
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    • 25.05.2021 18:30
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    'yu bile çileden çıkardılar! sorusu gelince daha fazla dayanamadı yapıştırdı 'ne alaka ya!'

    66 yaşındaki , "Ay çocuklar, bu kapanmalarda vakit geçmiyor bazen. Haydi, o zaman soru-cevap etkinliğime hoş geldiniz" diyerek, takipçileriyle sohbet etti. Ancak Nükhet Duru'ya öyle bir soru geldi ki önce şaştı kaldı sonrada sinirlendi. Sorulansoruya verdiği cevapla herkesi şaşırtan Duru şaşkınlığından sonra adeta ateşler püskürdü. O sorunun bir diğer muhattabı ise 'ın efsane isimlerinden biri olan 'dı. İşte sosyal medyada olay yaratan o yanıt.

    Nükhet Duru'yu bile çileden çıkardılar!

    Nükhet Duru'yu bile çileden çıkardılar! Kadir İnanır sorusu gelince daha fazla dayanamadı yapıştırdı 'ne alaka ya!'...1970'lerden bugünlere onlarca parçayı seslendirerek Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen 67 yaşındaki ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medyadan takipçileri ile bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü şarkıcı takipçilerinden gelen soruları bir bir cevaplarken, ünlü şarkıcıya yöneltilen bir soru Nükhet Duru'yu çok şaşırttı.

    Nükhet Duru, gelen soru karşısında açık açık şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti ama yine de gelen soruyu cevaplamaktan da geri durmadı. Ünlü şarkıcının gelen ilginç soruya verdiği cevap herkesi şaşırttı.

    1970'li yıllardan bu yana Türkiye'de hem seslendirdiği parçalarla hem de yer aldığı filmler ile gündeme gelmeyi başaran ve başarısını yıllar önce kanıtlamış olan Nükhet Duru, ilk olarak kariyerine 1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. Ardından Duru, yıllar içinde kariyerinde basamakları birer birer tırmandı ve pek çok başarılı işe imza attı.

        45'lik ve EP çalışmaları olan Duru, bu alanda toplam 36 albüm çalışması yaptı. Son EP çalışmasını "Kapıldım Gittim" ismi ile 2021'de piyasaya süren ünlü şarkıcı, ayrıca toplama ve konser albümlerini de piyasaya sürdü. Seslendirdiği parçaların halinde birçok dizi, film ve televizyon programında da yer alan Nükhet Duru, sosyal medyadan yaptığı soru-cevap etkinliğinde gelen bir soruya verdiği cevap ile herkesi şaşkına çevirdi.

        Şerefimle Yaşarım, Dağdan İnme, Yemin, Diriliş, Ayıkla Beni Hüsnü, Kader Bağlayınca, Düşkünüm Sana, Bir Yudum İnsan, Duygu Çemberi, Keloğlan Kara Prens'e Karşı, Çeşm-i Bülbül, Düğün Dernek 2: Sünnet, Duru Olmak filmlerinde yer alan Duru, ayrıca Umut Taksi, Dadı, Şemsi Paşa Pasajı, Baş Belası, Yeni Hayat, Bayanlar Baylar, Deliboran Destanı, Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya, Eylül, Arka Sokaklar ve Şahane Damat dizilerinde de rol aldı.

        Duru'ya sosyal medyada soru-cevap etkinliğinde "Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?" şeklinde bir soru geldi.

            Duru ise bu soruya "Hayatım bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan hareketle, bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun? Ne alaka Allah aşkına…" cevabını verdi.
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