Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine her Salı olduğu gibi heyecan dolu bir eleme vardı. Finale adım adım yaklaşılırken yarışmaya veda etmek durumunda kalan yarışmacı hangisi oldu? Diğer yandan Survivor final tarihi merak ediliyor, peki Acun Ilıcalı konuya dair açıklama yaptı mı? İşte detaylar…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yunan yarışmacılarla birlikte oynanan ödül oyunu nefes kesti. Kırmızı takımın açık ara farkla oynadığı oyunun kazananı aranıyor. Kazanan takım ise helikopterle Dominik'in kuzeyinde rafting yapacak. Müthiş yemeklerin olduğu piknik yaptıktan sonra lüks villada kalacak. Üstelik kazanan taraf hak ettiği ödülün selfisini çekip sosyal medyada paylaşacak. Sosyal medya fenomenlerinden oluşan jüri ise bunları değerlendirecek. Oyunun kazananını Yunan yarışmacı Sakis'in sayısı ile kırmızıların oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Günler sonra ilk kez eleme heyecanı yaşanan yarışmada dokunulmazlığı ilk kaybeden takım maviler olmuştu ve aday olarak Poyraz'ı çıkardı. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olarak açıklandı. En düşük SMS oyunu alıp elenen isim Merve Aydın oldu.