SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına ilgi duyuyor.Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.