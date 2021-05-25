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    • 25.05.2021 23:35
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    • 26.05.2021 00:28
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    ? 25 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? Final tarihi…

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. TV8‘in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada heyecan dolu bir bölüm vardı. Müthiş ödül oyunu için hem kırmızı hem mavi takım en iyi mücadeleyi sergiledi. Peki 25 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? Heyecan dolu ada konseyinde kimlerin ismi çıktı? En düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor adasına veda etmek zorunda kaldı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine her Salı olduğu gibi heyecan dolu bir eleme vardı. Finale adım adım yaklaşılırken yarışmaya veda etmek durumunda kalan yarışmacı hangisi oldu? Diğer yandan Survivor final tarihi merak ediliyor, peki Acun Ilıcalı konuya dair açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Yunan yarışmacılarla birlikte oynanan ödül oyunu nefes kesti. Kırmızı takımın açık ara farkla oynadığı oyunun kazananı aranıyor. Kazanan takım ise helikopterle Dominik'in kuzeyinde rafting yapacak. Müthiş yemeklerin olduğu piknik yaptıktan sonra lüks villada kalacak. Üstelik kazanan taraf hak ettiği ödülün selfisini çekip sosyal medyada paylaşacak. Sosyal medya fenomenlerinden oluşan jüri ise bunları değerlendirecek. Oyunun kazananını Yunan yarışmacı Sakis'in sayısı ile kırmızıların oldu.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Günler sonra ilk kez eleme heyecanı yaşanan yarışmada dokunulmazlığı ilk kaybeden takım maviler olmuştu ve aday olarak Poyraz'ı çıkardı. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olarak açıklandı. En düşük SMS oyunu alıp elenen isim Merve Aydın oldu.

        SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

        Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

        ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

        Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına ilgi duyuyor.Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan'ın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.
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