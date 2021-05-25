EDHO 196. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam saatlerinde yoğun bir araştırma hızı kazanan EDHO'da yaşanacakları haberimizin içeriğinde derledik. Sevdiklerini tek tek kaybeden Hızır Çakırbeyli yıkılmıştır, oğlundan sevindirici haberin gelmesi ise tek tesellisidir. Peki Hızır Ali'yi koruyabilecek mi? Rıdvan'ın planları başarıya ulaşabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisinde bu hafta yaşanacaklar…
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"
Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.
Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.