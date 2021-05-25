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    • Magazin
    • 25.05.2021 19:40
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    • 25.05.2021 19:40
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    ! ! Öldürmeye gideceğiz…

    ! seçenekleri sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan ve heyecan dolu sahneleri ile ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hafta “Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz” sözleri kulaklara kazınacak. bomba gibi geliyor ve yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. EDHO’da bu hafta Rıdvan bombalı saldırı düzenleyecek peki başarılı olacak mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yaşanacaklar…

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    EDHO 196. bölüm canlı izle!

    EDHO 196. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam saatlerinde yoğun bir araştırma hızı kazanan EDHO'da yaşanacakları haberimizin içeriğinde derledik. Sevdiklerini tek tek kaybeden Hızır Çakırbeyli yıkılmıştır, oğlundan sevindirici haberin gelmesi ise tek tesellisidir. Peki Hızır Ali'yi koruyabilecek mi? Rıdvan'ın planları başarıya ulaşabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisinde bu hafta yaşanacaklar…

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

    Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

    Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.

        Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

        EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

        Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

        Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

        Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

        Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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        Haberler Magazin EDHO 196. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! Öldürmeye gideceğiz…