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    • Magazin
    • 25.05.2021 11:31
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    • 25.05.2021 11:31
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    Senaryoda hepsi felaketi yaşadı! dizisi için sonun başlangıcı! Taş taş üstünde bırakmayacak

    4 sezonluk macerasını tüm hızıyla devam ettiren dizisinin final bölümü için geri sayım devam ederken gözler son bölümde neler olacağına çevrilmiş vaziyette. Son olarak oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya Şahran rolüyle dahil oldu. 'de yayınlanan Çukur dizisi hala çok konuşulan yapımlar arasındaki yer alıyor. Bir süredir dizinin ekranlara veda edeceği söylentileri kulislerde sık sık dolaşıyordu. İddiaların ardından dizinin yapımcı şirketi ve Show TV'den açıklama yapılmıştı. Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu bir mekan çıkışından muhabirlerin final soruları karşısında "Finali soruyorsanız bu sezon sonunda dizi bitiyor." demişti.

    takvim.com.tr
    Show TV dizisi final yapıyor!

    Senaryoda hepsi felaketi yaşadı! Show TV dizisi için sonun başlangıcı! taş taş üstünde bırakmayacak. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve 4 sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisinin final bölümü geliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Son olarak senaryo gereği Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası şok etkisi yaratmıştı. Çukur'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu final hakkında açıklama yapmıştı. Geçen ay bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin bu sezon final yapacağını duyurmuştu.

    FİNAL YAPIYOR

    Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.

    Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz.

    Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.

        ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

        Çukur oyuncuları, daha öncelerde yaptıkları bir canlı yayın sırasında, dizinin bu sezon sona ereceğini açıklamışlardı.

        Çukur dizisi dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanıyor. Yani geriye 2 bölüm kalmış görünüyor.

        Yani kısacası yapılan açıklamalara göre Show TV'nin sevilen dizisi, haziran ayı itibarıyla final yapmış olacak.

            ÇUKUR'DA SARP AKKAYA RÜZGARI!

            'Çukur'un büyük finaline son 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

            Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca'nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak. Koçovalı Kardeşler'in Amca'ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram'a hayat verecek
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