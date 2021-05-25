Senaryoda hepsi felaketi yaşadı! Show TV dizisi için sonun başlangıcı! taş taş üstünde bırakmayacak. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve 4 sezondur heyecanla izlenen Çukur dizisinin final bölümü geliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda diziyle ilgili final kararı verilmişti. Yakın zamanda Çukur dizisinin final yapacak söylentisi harlanmış ve önemli açıklamalar ardı sıra gelmişti. Son olarak senaryo gereği Selim, Karaca, Celasun ve Emmi karakterlerinin vedası şok etkisi yaratmıştı. Çukur'un dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Aliço rolündeki Rıza Kocaoğlu final hakkında açıklama yapmıştı. Geçen ay bir mekan çıkışı açıklama yapan Rıza Kocaoğlu dizinin bu sezon final yapacağını duyurmuştu.

FİNAL YAPIYOR

Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı.