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    • 25.05.2021 19:06
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    ? Survivor 2021 kaç yaşında, , ?

    Gündemde yoğun bir şekilde özellikle Survivor fenomenleri tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Survivor’dan elense de adından sıklıkla sözetmeye devam eden ve magazine gündeminde yer alan ’nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Dün Panoroma programına katılan ve elendiği dakikaları izlerken duygusal anlar yaşayan , , ?

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    Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?

    Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Survivor 2021 Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve herkesi eğlendirici paylaşımlar yapan yarışmacı gündemde düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Elenmiş olsa da hafızalarda iz bırakan Reşat Hacıahmetoğlu Panoroma programında samimi açıklamalarda bulundu. İşte tüm bilgiler…

    SURVİVOR REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

    Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

    2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

        "BEKLE BENİ DOMİNİK"

        Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, şu sözlerle kendini ifade etti;

        "Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon Ofluyum. 30 yaşındayım. Bu yıl 3'üncü başvurumu yaptım. Başvuru sonrasında bir telefon geldi görüşmeniz var diye. Ben de görüşmemin olduğu yere gittim o gün. Heyecanlıydım, çünkü benim gibi orada Survivor'a katılmak isteyen arkadaşlarım vardı. Parkurda hep beraber büyük bir savaş verdik. Oradaki parkuru olumlu bitirdikten sonra bir telefon daha geldi. Telefon gelince herhalde oldu bu iş dedim bir sevindim fakat sonra bir elemeye daha gittim. O elemeyi de geçtikten sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi, sonra bir telefon daha geldi derken bugün 6'ıncı elemeden çıktım. Yani bugün orada olan heyecanı anlatamam. Çok başkaydı, çok heyecanlıydım Survivor'a gitmeyi çok istediğim için. Bunu gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum alnım ak, başım dik. Bekle beni Dominik ben geliyorum."
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