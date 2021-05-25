Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Survivor 2021 Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve herkesi eğlendirici paylaşımlar yapan yarışmacı gündemde düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Elenmiş olsa da hafızalarda iz bırakan Reşat Hacıahmetoğlu Panoroma programında samimi açıklamalarda bulundu. İşte tüm bilgiler…
SURVİVOR REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.