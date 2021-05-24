Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Mayıs Survivor sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasında final yaklaşırken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Gergin anların da bir an bile eksik olmadığı Survivor'da şanslı olan takım hangisi oldu? İşte tüm gelişmeler…