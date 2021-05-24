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    • Magazin
    • 25.05.2021 00:27
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    • 25.05.2021 00:36
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    ? 24 Mayıs sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı?

    İzleyiciler tarafından yoğun bir şekilde ? Sorusunun cevabı araştırılıyor. TV8‘in akşam kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen televizyonların uzun soluklu yarışması yine heyecan dolu anlar yaşattı. Kırmızı ve mavi takım kıyasıya mücadele ederek ödülleri kapmaya çalışsa da kazanan sadece bir taraf oldu. Peki 24 Mayıs sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Ödüller neydi? İşte de yaşanan gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Mayıs Survivor sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasında final yaklaşırken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Gergin anların da bir an bile eksik olmadığı Survivor'da şanslı olan takım hangisi oldu? İşte tüm gelişmeler…

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Haftanın nefes kesen ödül oyunu gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım büyük ve heyecanlı yarış sergiledi. Oyunun ödülü ise lüks villada masaj, cilt bakım ve akşam yemeği oldu. Gergin anların da yaşandığı oyunun kazananı açık farkla kırmızı takım olarak belirlendi.

    SEMBOL OYUNUNU KİMHANGİ TAKIM KAZANDI?

    Kadın ve erkek yarışmacıların bireysel olarak yarıştığı ve kazanması durumunda da takımından 3 kişiyi ödülle buluşturduğu oyun sembol mücadelesi hayata geçirildi. Oyunun kazananı avakadolu, patatesli bruşetta yiyecek. Kadınlarda kazanan kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olurken erkeklerde kazanan kırmızı takımdan Batuhan oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirlemek için toplandı. Konseyde kırmızı takım SMS oylamasına çıktıktan sonra adadan girmesini istedikleri isimler için oy verdi.

        Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile pazar gecesi ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Aleyna üzgün olduğunu ifade ederken, kırmızı takımının da moralinin bozuk olduğu görüldü. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ise mavi takımdan Poyraz haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

        SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

        Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Survivor Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynadığını söylüyor.

        Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir. Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Mayıs Survivor sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı?