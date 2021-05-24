Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Mayıs Survivor sembol ödülünü kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasında final yaklaşırken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı. Gergin anların da bir an bile eksik olmadığı Survivor'da şanslı olan takım hangisi oldu? İşte tüm gelişmeler…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın nefes kesen ödül oyunu gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım büyük ve heyecanlı yarış sergiledi. Oyunun ödülü ise lüks villada masaj, cilt bakım ve akşam yemeği oldu. Gergin anların da yaşandığı oyunun kazananı açık farkla kırmızı takım olarak belirlendi.
SEMBOL OYUNUNU KİMHANGİ TAKIM KAZANDI?
Kadın ve erkek yarışmacıların bireysel olarak yarıştığı ve kazanması durumunda da takımından 3 kişiyi ödülle buluşturduğu oyun sembol mücadelesi hayata geçirildi. Oyunun kazananı avakadolu, patatesli bruşetta yiyecek. Kadınlarda kazanan kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olurken erkeklerde kazanan kırmızı takımdan Batuhan oldu.